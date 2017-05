Aurich : Tote Millionärin aus Ostfriesland: Prozess im Liveblog

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Aurich | Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen 55-Jährigen, der wegen des Todes einer Millionärin aus Ostfriesland angeklagt wurde. Der gebürtige Bochumer soll die Galeristin im Oktober 2016 getötet haben. Er bestreitet dieses aber.

Im April hat die Staatsanwaltschaft Aurich Anklage gegen den 55 Jahre alten Mann erhoben. Der Mann sitzt bereits seit November in Untersuchungshaft.

Der Liveblog zur Verhandlung:

Was zuvor geschah: Auto in Hamburg entdeckt

Seit dem Vormittag des 26. Oktobers 2016 wurde die Galeristin Gerda B. aus Leer vermisst. Das Auto der 66-jährigen Millionärin wurde ein paar Tage später in Hamburg gefunden. Der graue Jaguar ist der Polizei schon vorher länger aufgefallen. Doch er parkte ordnungsgemäß in Ottensen. Die Polizei plante daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen.

Anfang November, schon kurz nach dem Verschwinden der Millionärin, wurde ein Mann festgenommen. Im November gestand der 55-Jährige den Transport der Frauenleiche. Er stritt aber ab, die Frau getötet zu haben. Die Polizei gab damals der Öffentlichkeit bekannt, dass der Festgenommene mit der Leiche im Auto aus Ostfriesland quer durch Norddeutschland gefahren ist. Irgendwo an der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg legte er die Tote unter Reisig ab, fuhr weiter nach Hamburg und parkte den Wagen dort ordnungsgemäß, so vermutete die Polizei.

Nach der Festnahme des Verdächtigen und seiner Aussage dazu, wo er die Leiche abgelegt hatte, wurde immer wieder nach der Frau gesucht - monatelang ohne Erfolg. Zahlreiche groß angelegte Suchaktionen mit Spürhunden, Drohnen und mit einem Sonarboot brachten kein Ergebnis.

Hinweise gegen 55-Jährigen

Die Mordkommission in Leer ist fest davon überzeugt, dass die wohlhabende Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Hinweise darauf gab es offensichtlich genug: In einem Café in Bingum, das die Galeristin bis zu ihrem Verschwinden betrieb, hat die Polizei Blut des Opfers gefunden. Hinweise fanden sich auch im Auto des Opfers. Das Landeskriminalamt habe den Wagen „von links auf rechts gedreht“, sagte Oberstaatsanwältin Katja Paulke im November.

Fund der Leiche

Am 5. März, rund fünf Monate nach dem spurlosen Verschwinden der Millionärin aus dem ostfriesischen Leer, fand ein Spaziergänger die Leiche der Frau. Bedeckt mit Grünabfällen fand der Mann die Tote in einem Waldstück bei Seevetal südlich von Hamburg, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich, Katja Paulke, am 6. März.

Wie die Frau starb, ist noch unklar. Die Polizei ist von Anfang an davon ausgegangen, dass sie getötet wurde. „Hinsichtlich der Todesursache konnte noch kein abschließendes Ergebnis erzielt werden“, sagte Staatsanwältin Paulke nach der Obduktion der Toten.

Der Verdächtige

Der gebürtige Bochumer soll früher in Ludwigshafen, in Emden und in Hotels in Leer gewohnt haben. Zuletzt bezog der 55-Jährige eine Wohnung in der Villa des Opfers - ob es zu einem Verhältnis mit der Frau kam, ließ die Polizei offen. Damit bleibt auch ein Motiv unklar.

von Svenja Keppeler und Daniel Gonzalez-Tepper, noz.de

erstellt am 03.Mai.2017 | 09:42 Uhr