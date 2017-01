„Alpi fährt“ : Staatsanwalt lässt Mordanklage gegen Youtube-Motorradraser fallen

1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

Bremen | Im Prozess gegen einen Motorradfahrer und Youtube-Filmer hat die Bremer Staatsanwaltschaft sieben Jahre und zwei Monate Haft wegen Totschlags für den Angeklagten gefordert. Zuvor hatten die Ankläger den Mordvorwurf gegen den 24-Jährigen fallen gelassen. Mordmerkmale hätten in der Hauptverhandlung nicht zweifelsfrei bewiesen werden können, sagte Staatsanwalt Björn Krebs. Noch am Dienstag soll das Urteil gesprochen werden.

Die Videos, die der als „Alpi“ in der Biker-Szene bekannte junge Mann in den Monaten vor dem tödlichen Crash ins Internet gestellt hat, haben die Ermittler ausgewertet. Darauf zu sehen sind riskante Fahrmanöver und Beinaheunfälle. Mehr als 80.000 Abonnenten hatte der YouTube-Kanal, der dem 24-Jährigen über Werbeeinnahmen nicht nur Bewunderung in der Szene, sondern auch Geld einbrachte. Die Videos auf dem Kanal „Alpi fährt“ sind gelöscht worden.

Der 24 Jahre alte Angeklagte soll im vergangenen Juni in Bremen mit seiner 200 PS-Maschine einen 75-jährigen Fußgänger überfahren und tödlich verletzt haben. Der junge Mann hatte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sein Motorrad kurz vor dem Unfall auf rund 100, möglicherweise sogar bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigt. Als er den Fußgänger sah, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Regelmäßig hatte der Angeklagte seine rasanten Fahrten mit einer Helmkamera gefilmt und die Mitschnitte auf seinen Youtube-Kanal gestellt. Wegen der in den Videos zu sehenden zahlreichen massiven Verkehrsverstöße habe ein tödlicher Unfall letztlich nur noch vom Zufall abgehangen. „Er wusste, dass seine Fahrten für Dritte tödlich enden konnten“, betonte der Staatsanwalt.

Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und forderte eine Bewährungsstrafe. Der Angeklagte habe die Gefahren durch seine Raserei „vollständig unterschätzt“, sagte Anwalt Armin von Döllen.

Die Mordanklage kritisierten die Anwälte als „politische Anklage“, die von Anfang an übertrieben gewesen sei. Die Verteidigung sieht eine klare Mitschuld des Opfers am Unfall, das bei Rotlicht über die Straße gegangen war. Dies sei ein verkehrswidriges Verhalten gewesen und ein strafmildernder Umstand für den Angeklagten.

erstellt am 31.Jan.2017

