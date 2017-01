Anstieg der Namensänderungen in Dänemark : Schluss mit Anne und Hans: Dänen sind ihre Namen leid

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kopenhagen | Fast 4800 Dänen haben sich im vergangenen Jahr einen neuen Vornamen zugelegt. So viele Menschen waren zuletzt 2007 unzufrieden mit ihren Namen. Vor allem Frauen wollten nach Angaben der Statistikbehörde ihre Vornamen loswerden: Während fast 3000 Namensänderungen auf das weibliche Geschlecht entfielen, wechselten nur rund 1800 Männer den Vornamen.

Besonders häufig änderten Frauen ihren Namen von Susanne zu Sanne oder Sus, erklärte eine Sprecherin. Auch Anne - der häufigste Vorname bei Frauen in Dänemark - wird anscheinend immer unbeliebter: Wen die Eltern auf diesen Namen getauft hatten, der tauschte ihn 2016 etwa gegen Katrine, Sofie, Mette oder Louise aus. Bei Männern sei René mit Akzent statt Rene ohne Akzent beliebt gewesen, hieß es. Wer Hans hieß, wollte in manchen Fällen lieber Christian, in anderen Peter heißen. Und mehrere Emils werden künftig Jens gerufen.

Lifestyle-Experte Henrik Byager sagte gegenüber der dänischen Zeitung „Jydske Vestkysten“, der Anstieg sei ein Ausdruck dafür, dass viele Menschen sich selbst als einizgartige Individuen ansehen. Viele würden ebenfalls darüber nachdenken, was auf dem „Filmplakat ihres Lebens“ für ein Name stünde. Sie sehen sich und ihren Namen als Teil einer Geschichte. Die Vorstellung, dass sich mit einem neuen Namen auch das Filmplakat und das Publikum ändere, sei ein Grund für die Namensänderung.

Ebenfalls änderten 40.680 Dänen im vergangenen Jahr ihren Nachnamen. Hier gebe es eine Tendenz, Nachnamen mit der Endung „-sen“ gegen andere auszutauschen, sagte Byager.

Die Statistikbehörde hatte am 1. Januar die Top 20 der häufigsten Vor- und Nachnamen in Dänemark erfasst.

Platz Frauennamen Männernamen Nachnamen 1. Anne 46.101 Peter 48.962 Nielsen 252.041 2. Kirsten 42.047 Jens 47.122 Jensen 251.318 3. Hanne 39.026 Michael 45-174 Hansen 210.747 4. Mette 38.819 Lars 45.097 Pedersen 159.281 5. Anna 34.414 Henrik 42.437 Andersen 156.510

Wie viele Menschen 2016 in Deutschland ihren Vornamen geändert haben, konnte ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes am Montag nicht sagen.

