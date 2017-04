Willem-Alexanders Geburtstag : Royal-Ranking: Welche königliche Hoheit ist am beliebtesten?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hartelijk gelukgewenst, Willem-Alexander! Der niederländische König wird am 27. April 50 Jahre alt. Zusammen mit seiner Frau Maxima zählt er zu den beliebtesten Royals in Europa. Allerdings gibt es auch in anderen Ländern königlliche Hoheiten, die sich bei der Popularität nicht hinter den beiden verstecken müssen. Aber wer ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab!

von Miriam Richter

erstellt am 27.Apr.2017 | 17:21 Uhr