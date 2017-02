Reparatur bei minus 30 Grad : Pannen-Jet nach einer Woche in der Arktis zurück in Zürich

Nach einer Woche unfreiwilligem Zwischenstopp in der Arktis ist eine Linienmaschine der Swiss in die Schweiz zurückgekehrt. Die Boeing 777 war am 1. Februar auf dem Weg nach Los Angeles gewesen, als sich ein Triebwerk nach einer Störungsmeldung abgeschaltet hatte.