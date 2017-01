Hamburg und Schleswig-Holstein : Glatteis - Wetterdienst gibt Entwarnung

1 von 1 Foto: Imago/Lichtgut 1 von 1

Fußgänger und Autofahrer können aufatmen: Die Glatteisgefahr in Deutschland ist am Sonntag dank milderer Temperaturen gesunken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Warnungen am Sonntagvormittag für weite Teile Deutschlands auf. Nur im Saarland und östlichen Rheinland-Pfalz könne es nach gefrierendem Regen am Vormittag noch verbreitet zu Glatteis kommen. In der Mitte Deutschlands sei dies örtlich möglich. „Auch ansonsten muss man natürlich vorsichtig sein, das gilt im Winter immer“, sagte DWD-Meteorologe Christoph Hartmann in Offenbach.

Am Samstag gab es in Schleswig-Holstein und Hamburg wegen des Glatteises zahlreiche Auto-Unfälle. Die A1 wurde bei Barsbüttel komplett gesperrt. Auch für Fußgänger und Radfahrer war es draußen gefählrich. Ein für Samstag angesete Testspiel des FC St. Pauli wurde auf Sonntag verschoben.

Der Hamburger Tierpark Hagenbeck blieb am Sonntag den zweiten Tag in Folge geschlossen. Grund dafür sei die Glätte auf den Wegen im Park, sagte eine Sprecherin. Lediglich das Tropenaquarium war für Besucher geöffnet. Das Blitzeis am Samstag habe die Versorgung der Tiere aber nicht eingeschränkt. Nach Angaben der Sprecherin soll der Tierpark am Montag wieder öffnen.

In Hamburg letzten 24 Stunden, seit 10 Uhr gestern Morgen, wurden durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg 425witterungsbedingte Einsätze disponiert und von den Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg und den beteiligten Rettungsdienstorganisationen abgearbeitet. Das Verletzungsmuster hat sich über den Tag nicht verändert. Lebensbedrohlich war keine der Verletzungen.

von dpa/shz.de

erstellt am 08.Jan.2017 | 12:41 Uhr