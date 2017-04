Wintereinbruch : Frostiger April und wenig Frühling

vergrößern 1 von 4 Foto: Tobias Hase 1 von 4







Frost und Frust statt Frühling: Der April zeigt sich auch in den nächsten Tagen von seiner wechselhaften und ungemütlichen Seite. Schon am Samstag kann es nach einer Wetterberuhigung wieder bis in tiefe Lage schneien.

An Nord- und Ostsee muss mit Sturmböen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach ankündigte. Nächtliche Minusgrade machen Winzern und Bauern Sorge. «Die Bauern halten zum Teil die Luft an», sagte Bernd Weber vom hessischen Bauernverband. «Eine Blüte, die erfroren ist, ist futsch.» Autofahrer in Bayern und Baden-Württemberg hatten am Mittwoch mit glatten Straßen zu kämpfen.

Eine Rekordkälte werde es trotz strenger Nachtfröste diese Woche aber nicht geben, sagte Meteorologe Sebastian Schappert. «Kalte Luftvorstöße sind im April keine Seltenheit.» Die Zugspitze meldete in der Nacht zum Mittwoch minus 17 Grad. 2003 wurden dort am 7. April minus 24 Grad gemessen. In den deutschen Alpen herrscht weiter Lawinengefahr. Winterliches Wetter mit Schnee und Kälte bestimmte auch die Lage im Bergland von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge liege eine 27 Zentimeter dicke Schneedecke, hatte ein DWD-Meteorologe am Mittwochmorgen gesagt.

Am Donnerstag gibt es vom Bayrischen Wald bis zu den Alpen noch einzelne Schauer, die über 500 Meter als Schnee fallen. Im Rest des Landes scheint dagegen häufiger die Sonne, ehe im Verlauf des Nachmittags das nahende Sturmtief «Quentin» dem Norden dichtere Wolken bringt. Es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf 9 bis 13, im Osten und Südosten auf 5 bis 10 Grad. Die Nacht zum Freitag bleibt im Norden unter den Wolken mit 6 bis 0 Grad weitgehend frostfrei, ansonsten geht die Temperatur auf plus 1 bis minus 6 Grad zurück. Am Alpenrand kann auch strenger Frost nicht ausgeschlossen werden.

Wenig frühlingshaft ging es auch in anderen Ländern zu: In Tschechien und der Slowakei verursachten starke Schneefälle Probleme im Straßenverkehr. In der tschechischen Region Mährisch-Schlesien fielen in der Nacht auf Mittwoch 30 Zentimeter Schnee, meldete die Nachrichtenagentur CTK. In der Slowakei warnte der Wetterdienst vor Schneestürmen, Glatteis und Lawinengefahr.

Ein ähnliches Bild bot sich in Ungarn: Schneefälle führten im Süden des Landes zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. In 30 Ortschaften des Bezirks Bacs-Kiskun blieben am Mittwoch 24 000 Haushalte ohne Elektrizität, berichtete die Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf den Katastrophenschutz.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 15:44 Uhr