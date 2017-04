Dortmund : Ermittler stellen Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus nach

Diese These rückte in der Zwischenzeit etwas stärker in den Fokus. So könnten die Tatort-Schreiben von Rechtsextremen genutzt worden sein, um bewusst eine falsche Fährte in Richtung Islamisten zu legen, heißt es. Laut „Bild“-Zeitung sagte ein Ermittler: „Aufgrund der Gesamtumstände gehen wir am ehesten von Tätern aus dem rechtsextremen Milieu aus.“ Am Montag hieß es dann, es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt.