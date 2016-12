Größte Evakuierungsaktion : Entschärfung von Augsburger Fliegerbombe erst am Nachmittag

In Augsburg endet die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland voraussichtlich erst am Nachmittag. Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagte am Morgen, dass die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe nach jetzigem Stand erst zwischen 14.00 und 15.00 Uhr beginnen könne.