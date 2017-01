Schwere Krankheit : Die Queen ist wieder gesund

1 von 1 Foto: Chris Radburn 1 von 1

Sandringham | Die britische Königin Elizabeth II. hat sich von ihrer schweren Erkältung erholt. Die 90 Jahre alte Queen besuchte am Sonntag einen Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene nahe ihres Landsitzes in Sandringham. Zuvor war sie mehr als zwei Wochen lang krank gewesen und zeigte sich in dieser Zeit nicht in der Öffentlichkeit. Sie konnte auch nicht, wie es Tradition ist, an den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr in Sandringham teilnehmen.

Eine Gruppe von Briten beobachtete die Queen bei ihrem Kirchgang und applaudierte. „Sie sah schön aus und konnte die Treppenstufen ohne Hilfe gehen“, sagte ein 70-jähriger Mann. Mehrere Mitglieder der Königsfamilie begleiteten sie. Darunter waren auch Prinz William und seine Frau Kate, die an diesem Montag 35 Jahre alt wird. Auch Kates Eltern und Geschwister besuchten den Gottesdienst.

Prinz Philip (95) war ebenfalls erkältet gewesen, erholte sich aber recht schnell. Die Weihnachtszeit verbringt das Paar stets in Sandringham in der Grafschaft Norfolk und bleibt dort mehrere Wochen.

von dpa

erstellt am 08.Jan.2017 | 18:17 Uhr

