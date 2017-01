Chinesisches Neujahr : China erwartet das Jahr des Hahns mit Trump, Erfindungen und Naturgewalten

1 von 1 Foto: Ng Han Guan 1 von 1

Peking | Jetzt, da der Raketenvorrat schon lang gen Himmel geschossen wurde und erste Vorsätze bereits von Bord gegangen sind, legt auch China nach – dort beginnt am Samstag das neue Jahr. Es ist ein Jahr des Hahns, so will es der traditionelle chinesische Mondkalender. Und Feng-Shui-Meister sagen große Ereignisse voraus.

Doch von Anfang an – wo liegt der Ursprung der zwölf Tierzeichen des chinesischen Kalenders, wo sich Ratte neben Büffel tummelt und Drachen neben Schlange? Der gängigsten Sage zufolge beschloss Buddha eines schönen Tages, alle Tiere ein letztes Mal bei sich zu versammeln. Doch nur zwölf von ihnen erschienen, was den bunt zusammengewürfelten Haufen erklärt. Aus Dankbarkeit machte Buddha jedes von ihnen zu einem Jahrespaten.

Jedes Jahr ist nach dem chinesischen Kalender einem dieser Tiere gewidmet. Ein Tierzeichen wiederholt sich also alle zwölf Jahre. Zusätzlich zu den Tierzeichen wird jedes Jahr mit einem der fünf Elemente Metall, Wasser, Holz, Feuer oder Erde, entweder in Yin- oder Yang-Version versehen. So teilt sich der Gockel das neue Jahr mit dem Feuer – die einzelnen Paarungen wiederholen sich alle 60 Jahre.

Das Neujahrsfest ist für die Chinesen der wichtigste Feiertag, auf den sich bereits Monate im Voraus leidenschaftlich vorbereitet wird. Da sich der chinesische Kalender nach Mond und Sonne richtet, fällt der Neujahrstag nicht auf ein festgelegtes Datum sondern auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, also zwischen den 21. Januar und den 21. Februar.

Das Neujahrsfest dauert ganze 15 Tage und wird traditionell mit einem stundenlangen Feuerwerk eingeleitet. Das dürfte zum kommenden Jahreswechsel allerdings deutlich kleiner ausfallen als gewohnt. Vor allem im Norden und Nordwesten des Landes wurden kurz vor dem Neujahrsfest viele Städte von dickem Smog heimgesucht. Um die Luftverschmutzung einzuschränken, haben die chinesischen Behörden in diesem Jahr weniger Verkaufsstellen für Feuerwerkskörper zugelassen. Für die Kinder hagelt es zum Neujahrsfest traditionell rote Umschläge von Verwandten, in denen Geld steckt.

Doch nicht nur für China, für die ganze Welt ist das Jahr des Feuer-Hahns von großer Bedeutung. Das zumindest prophezeien chinesische Feng-Shui-Meister. So darf sich die Welt beispielsweise auf „bemerkenswerte wissenschaftliche Entwicklungen“ freuen, orakelt der Hongkonger Feng-Shui-Meister Raymond Lo. Und überhaupt: Das Feuer-Geflügel verheiße „Optimismus, Innovation und Fortschritt“.

Doch drohen auch Naturkatastrophen größeren Ausmaßes und sogar nukleare Zwischenfälle und Seuchen, warnen Feng-Shui-Meister. Das sei in vergangenen Jahren des Hahns gehäuft vorgekommen.

Eine weitere Warnung, die angesichts der weltpolitischen Lage nicht verwundert: Der Welt stehen Spannungen ins Haus. So könne das Element des Feuers die ohnehin schon dünnhäutigen Staatschefs zu „extremen Handlungen“ treiben, warnt Lo. Einen Mann haben die Chinesen bei dieser Vorhersage augenscheinlich ganz besonders auf dem Kieker: Ein Einkaufszentrum in der nordchinesischen Stadt Taiyuan hat eine sieben Meter hohe Hahn-Skulptur anfertigen lassen, deren goldener Kamm ohne Zweifel an die Signature-Frisur Donald Trumps erinnert. Schnell zum Kult aufgestiegen, kann das gefiederte Ebenbild des neuen US-Präsidenten als aufblasbare Version auf dem chinesischen Online-Marktplatz Taobao erstanden werden.

Doch zumindest für die Wirtschaft dürfte das neue Jahr laut Lo vielversprechend verlaufen. Das Element Feuer verleihe Märkten und Konjunktur neuen Schwung. Zumindest bis zum Herbst, wenn sich die Flamme wieder abschwächt.

Blickt man zurück auf die letzten Hahnen-Jahre, so lassen sich diese Prognosen hier und da durchaus übertragen:

Im August 2005 wütete mit Hurrikan Kathrina eine der verheerendsten Naturkatastrophen überhaupt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Etwa 1800 Menschen kamen ums Leben. Im November 2005 kam es zum Machtwechsel in Deutschland, Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde nach dem Verlust der Vertrauensfrage von Angela Merkel abgelöst.

Ein Jahrhunderthochwasser von Rhein und Mosel im Dezember 1993 sorgte für Schäden in dreistelliger Millionenhöhe und in Deutschland wurden 1993 mehrere Hundert Menschen durch Bluttransfusionen mit dem HI-Virus infiziert. In der Bundesrepublik kam es in dem Jahr zu unzähligen fremdenfeindlichen Übergriffen, die ihren Höhepunkt im tödlichen Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie in Solingen fanden.

Im letzten Jahr des Feuer-Hahns, 1957, schossen die Russen die Sputnik 1 und Sputnik 2 ins All und leiteten so das Weltraum-Rennen ein. 60 Jahre zuvor, im Jahr 1897, wurde Aspirin erfunden.

Doch das jeweilige Tierzeichen beeinflusst den Feng-Shui-Meistern zufolge nicht nur Prognosen für das kommende Jahr, es soll auch Rückschlüsse auf den Charakter derer zulassen, die im entsprechenden Jahr geboren wurden. Hahngeborene gelten als aktiv, vergnügt, redselig und beliebt bei ihren Mitmenschen. Jedoch gibt es zu bemängeln, dass Hähne ein stolzes, wenn nicht sogar arrogantes Gemüt haben. Kritik und Konflikten geht der Hahn seinem Horoskop zufolge aus dem Weg.

Die Strippenzieher, die unser 2017 – pardon – das Jahr des Feuer-Hahns besonders dominieren dürften, sind übrigens keine Hähne. US-Präsident Donald Trump (14. Juni 1946) ist laut chinesischem Kalender ein sanftmütiger Hund, Wladimir Putin (7. Oktober 1952) ein größenwahnsinniger Drache und Recep Tayyip Erdogan (26. Februar 1954) ein freiheitsliebendes Pferd.

Welches ihr Ihr Tierkreiszeichen? Hier finden Sie es heraus:

Geburtsjahr 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 oder 2008 Sie sind eine Ratte. Das klingt schlimmer, als es ist. Die Ratte hat sich als erstes der zwölf Tierkreiszeichen durchgesetzt. Ratten zeichnen sich durch Humor und Kontaktfreudigkeit aus. In einer Beziehung sollen Rattengeborene besonders zärtlich und harmoniebedürftig sein. Im Berufsleben zeichnen sich Ratten durch ihren Ehrgeiz aus. Jedoch gelten Personen unter diesem Tierkreiszeichen auch als besonders rachsüchtig und stolz.

Geburtsjahr 1949, 1961, 1973, 1985, oder 2009 Als Büffel stechen Sie durch Eigenschaften wie Ausdauer, Kraft und Gewissenhaftigkeit heraus. Büffel wählen Partner und Freunde mit Bedacht und sind auch in anderen Lebenslagen äußerst sorgfältig. Treue, Ehrlichkeit und Sicherheit sind für den Büffel oberstes Gebot. Darunter leidet jedoch die Spontanität.

Geburtsjahr 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 oder 2010 Sie sind ein Tiger. Wie erwartet bestechen sie daher durch Ihre Energie, durch Mut und durch eine besondere Eignung zur Führungskraft. Der lebenslustige Tiger hat jedoch ein kleines Problem mit der Bindungsfähigkeit. Unabhängigkeit und Freiheit sind sein höchstes Gut. Entscheidungen werden oftmals radikal und häufig leichtsinnig getroffen.

Geburtsjahr 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 oder 2011 Als Hase sind Sie feinfühlig und kultiviert. Dabei verlieren Sie sich oft in ihrer eigenen Traumwelt und sind äußert romantisch veranlagt. Auf Konflikte reagieren Hasengeborene sehr sensibel. Auch alltägliche Verpflichtungen sind nicht das Steckenpferd des Hasen.

Geburtsjahr 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 oder 2012 Als Drache haben Sie ein sehr exotisches Sternzeichen erwischt. Sie gelten als besonders mutig, charmant und selbstbewusst. Zudem zeichnen sich Drachengeborene durch ihre Intelligenz aus. Partnerschaften fallen Drachen schwer, da Kompromissfähigkeit nicht zu ihren Stärken zählt. Auch im Job eckt ein Drache leicht an – denn er tendiert zum Größenwahn.

Geburtsjahr 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 oder 2013 Schlangen sind charismatisch, geheimnisvoll und haben ein großes Gespür für ihre Mitmenschen. Dadurch neigen sie gelegentlich dazu, andere zu ihren Gunsten zu manipulieren. Zunächst distanziert wirkend erweisen sich Schlangengeborene als gute, verständnisvolle Freunde. Die Partnerwahl erschwert eine gewisse Eitelkeit und Verwöhntheit.

Geburtsjahr 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 oder 2014 Sie sind ein Pferd – und damit ein echter Gewinnertyp. Pferde bestechen durch ihre Abenteuerlust und Freiheitsliebe. Sie sind extrovertiert und offen und finden mit ihrer Art viele Freunde. Pferdegeborene sind kreativ, redegewandt und begeisterungsfähig. Das Streben nach Abwechslung verkompliziert jedoch manch eine Beziehung.

Geburtsjahr 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 oder 2015 Es klingt etwas gemein, doch Sie sind eine Ziege. Dabei gelten Ziegen im chinesischen Kalender als ausgesprochen warmherzig und mitfühlend. Ziegen sind begnadete Trostspender. Jedoch nimmt sich eine Ziege vieles sehr zu Herzen und neigt zu einem schweren Gemüt. Ziegengeborene gelten zudem als unordentlich und haben kaum Disziplin. Von einem Partner machen sich Ziegen schnell abhängig. Mit Kritik können sie nicht gut umgehen.

Geburtsjahr 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 oder 2016 Als Affe sind sie der geborene Entertainer. Sie haben Humor, sind verspielt und fantasievoll. Dazu sind sie ehrgeizig, intelligent und ein wahres Organisationstalent, was Ihnen im Job zu Gute kommt. Auf der anderen Seite neigen Sie jedoch zu Neid, Hochnäsigkeit und Geschwätzigkeit.

Geburtsjahr 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 oder 2017 Sie sind ein Hahn, dies ihr Ihr Jahr. Hahngeborene gelten als aktiv, vergnügt, redselig und beliebt bei ihren Mitmenschen. Jedoch gibt es zu bemängeln, dass Hähne ein stolzes, wenn nicht sogar arrogantes Gemüt haben. Kritik und Konflikten geht der Hahn seinem Horoskop zufolge aus dem Weg.

Geburtsjahr 1958, 1970, 1982, 1994 oder 2006 Als Hund sind Sie vor allem treu. Als Hundgeborener sind Sie besonders sympathisch und überzeugen Ihre Mitmenschen mit Aufrichtigkeit, Loyalität und einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Hunde sind bei Ihren Mitmenschen sehr beliebt und zuverlässige Partner.

Geburtsjahr 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 Was man nicht gern hört: Sie sind ein Schwein. Macht aber nichts, denn das bedeutet für Sie, dass sie großzügig, hilfsbereit und perfektionistisch veranlagt sind. Ihnen ist gutes Essen und ein erfülltes Liebesleben sehr wichtig. Schweine nehmen kein Blatt vor den Mund, sind optimistisch und glauben an das Gute im Menschen. Ihre Naivität wird ihnen jedoch manches Mal zum Verhängnis.

Mit dpa

von shz.de

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:13 Uhr