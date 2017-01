19 Menschen verletzt : Chile: Großbrand in Valparaíso

Santiago de Chile (dpa) – Ein Großbrand hat mehrere Wohnungen in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso zerstört. Das Feuer griff am Montag vom Wald und Weideland auf ein Viertel am Südrand der Stadt über, wie der Katastrophendienst Onemi mitteilte.