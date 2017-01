Überraschungspost : Bush-Schwestern machen Malia und Sasha Obama Mut für die Zukunft

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Washington | Wer könnte besser nachvollziehen, was in diesen Tagen durch die Köpfe der Präsidenten-Töchter geht als die, die selber schon einmal in einer ähnlichen Situation waren. Naturgemäß gibt es da nicht viele, die in Frage kommen. Umso mehr freuten sich Sasha (15) und Malia (18) Obama, von George W. Bushs Töchtern zu hören.

Aus den von „Time“-Magazin abgedruckten Zeilen der 27-jährigen Zwillinge, strömt viel Wärme, Vertrautheit und Anteilnahme. „Ihr gehört nun dem erlesenen Club der früheren ,ersten Kinder' an - eine Position, um die ihr Euch nicht beworben habt und für die es keinen Leitfaden gibt“, schreiben Jenna und Barbara, die sich noch zu gut daran erinnern, mit welchen Gefühlen sie das Weiße Haus verließen.

„Ihr habt unter diesem unglaublichen Druck gelebt“, wissen die Bush-Töchter, die wie ihre Eltern keinen Schritt alleine machen konnten. Die „Secret-Service“-Beamten „mit den Rucksäcken“, die ihnen bei ihren ersten „Dates“ überall hin folgten, blieben ihnen genauso in Erinnerung, wie „die harsche Kritik der Eltern durch Leute, die sie nie getroffen haben“.

Wehmütig erinnern sich die beiden aber auch an die geteilten Freuden, „durch die herrschaftlichen Flure des Hauses zu gehen“ oder bei Staatsdinnern und Reisen ins Ausland dabei zu sein.

„In den acht Jahren habt ihr so viel erlebt. So viel gesehen“, machen die Bush-Töchter Mut. Dabei hätten sie mehr gelernt als in jeder Schule. „Wir haben gesehen, wie ihr mit Leichtigkeit und Eleganz von Mädchen zu beeindruckenden jungen Frauen herangereift seid.“

Es gebe jeden Grund, optimistisch nach vorn zu schauen. „Ihr schreibt nun die Geschichte Eurer eigenen Leben, jenseits der Schatten Eurer berühmten Eltern, und dennoch werdet ihr die acht Jahre immer mit Euch herumtragen.“

Die Bush-Zwillinge machten während der Kollege-Jahre Schlagzeilen, weil sie mit Cocktails in einer Bar erwischt worden waren, obwohl sie noch nicht trinken durften. Ihr Rat für die kommenden Schul- und College-Jahre: „Macht Fehler, das dürft ihr. Und umgebt Euch mit treuen Freunden, die Euch kennen, schätzen und leidenschaftlich verteidigen.“

Malia macht vor Beginn ihres Studiums an der Harvard-University ein Gap-Jahr, während Sasha noch ihre Schulzeit an der Sidwell-Friends-Schule in Washington zu Ende bringt. Jenna Bush arbeitet heute als Journalistin bei NBC, während ihre Schwester Barbara sich für eine internationales Gesundheitsinitiative engagiert.

Ein letzter Tipp der beiden an die Obama-Kinder: „Vergesst nicht die Leute, die Euch das Leben im Weißen Haus ,normal' gemacht haben. Die Butler, die Floristen oder die Gärtner.“ Und sie erinnern an die anhaltende Unterstützung der Eltern. „Sie drücken Euch die Daumen für das nächste Kapitel in Euerm Leben. Dem wollen wir uns anschließen.“

von Thomas J. Spang

erstellt am 14.Jan.2017 | 00:14 Uhr