Fall eines Drogenkuriers : BGH: Polizei darf Kontrollen vortäuschen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat keine Zahlen, spricht aber von einer „häufig vorkommenden Verfahrensweise“. Ob Drogenhandel, Waffenschmuggel oder Geldwäsche - „wenn man gegen organisierte Kriminalität ermittelt, kommt es entscheidend darauf an, dass die polizeiliche Maßnahme so lange wie möglich unentdeckt bleibt“, sagt Sascha Braun, Leiter der GdP-Rechtsabteilung. In dem Fall wussten die Ermittler, dass der Chef der Drogenbande gerade im Ausland war. Sie schickten die Verkehrspolizei vor, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Fachleute nennen so eine verschleierte Kontrolle „legendiert“.