Nach Überfall in Hamburg : Banküberfälle werden seltener – Täter setzen auf eine andere Methode

Hamburg/Hannover | Ein Unbekannter betritt eine Bank, fordert Geld, schießt einem Angestellten in den Bauch und flüchtet - mit 1800 Euro. Die Polizei spricht nach dem Überfall auf die Filiale der Hamburger Sparkasse in Altona am Donnerstagabend von einem sehr brutalen und „ungewöhnlichen Vorgehen“.

Der Grund: Nicht nur Banküberfälle, bei denen Menschen schwer verletzt werden, sind sehr selten - auch die Zahl der Banküberfälle selbst ist stark rückläufig. „Es lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Kriminalpsychologe Professor Thomas Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. „Das hat mit den Bargeldbeständen und der Zeitschaltung an den Bankschaltern zu tun.“ 30 Minuten auf wenige 100 Euro zu warten, weil das System nicht schneller Geld herausgibt, sei für die Täter einfach ziemlich unpraktisch.

Um trotzdem an Geld zu kommen, haben Täter offenbar ihre Taktik verändert: „Wir beobachten stattdessen eine deutliche Zunahme an gesprengten Geldautomaten“, sagt Bliesener. Schwerpunkte seien zwar Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Doch auch in Schleswig-Holstein häufen sich diese Vorfälle. Deutschlandweit gab es 2011 bundesweit noch 38 gesprengte Automaten, 2015 waren es bereits 132, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden Ende Januar 2016 mitgeteilt hatte. Den Anfang nahm diese mittlerweile gängige Begehungsform in Deutschland im Jahr 2005: Damals wurde ein Geldautomat in Köln gesprengt.

„Geldautomaten an hochfrequentierten Standorten fassen Geld im Wert von mehreren 10.000 bis 100.000 Euro“, sagt Bliesener. Für die Täter sei das natürlich ergiebiger. Dass sie bei diesem Vorgehen jedoch seltener erwischt werden als bei Banküberfällen, will der Kriminalpsychologe nicht bestätigen. „Dass die Täter von Zeugen gesehen werden oder von Überwachungskameras gefilmt werden, kann durchaus in beiden Fällen passieren“, sagt er.

Oftmals zeichneten sich professionelle Tätergruppen für die Sprengungen verantwortlich - viele von ihnen waren erst in den Benelux-Staaten aktiv. Weil Länder wie Holland oder Belgien die Automaten aber nach und nach nachgerüstet haben, seien sie auf Deutschland ausgewichen. Aber auch ortsansässige Tätergruppen seien in Deutschland aktiv, wie das BKA auf Anfrage von shz.de mitteilte. Laut Bliesener arbeite man auch hierzulande an einer höheren Sicherheit. Bei der „immensen Zahl der Ausgaben“ sei das aber nicht von heute auf morgen zu leisten.

Doch welches Profil zeichnet die Täter aus, die die Automaten sprengen? Sind es die gleichen, die früher vielleicht eine Bank überfallen hätten? Zu dieser Frage liegen weder dem Landes- noch dem Bundeskriminalamt belastbare Erkenntnisse vor. Fest steht: Viele der ermittelten Tatverdächtigen sind den Angaben des BKA zufolge bereits mit Eigentumsdelikten oder anderen Straftaten in Erscheinung getreten. Und auch eine spezielle wissenschaftliche oder technische Vorbildung bräuchten sie nicht. „Zur Begehung der Tat braucht man allerdings spezifisches Wissen zu erforderlichen Tatmitteln und deren Einsatz sowie handwerkliche Fähigkeiten“, sagt Sprecherin Sandra Clemens. Dieses Wissen und Können werde in bandenmäßig agierenden Gruppen von Täter zu Täter vermittelt.

