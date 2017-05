Tiere : Zahl der Vögel geht stark zurück

Die Zahl der Vögel geht dramatisch zurück. Vor allem Vögel, die in Agrarlandschaften leben, sind bedroht. Die Regierung hat die Zahlen auf Anfrage der Grünen zusammengetragen: Demnach ist die Zahl der Brutpaare in der EU in den landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und 2010 um 300 Millionen zurückgegangen, das ist ein Minus von 57 Prozent. In Deutschland hat etwa der Bestand der Kiebitze zwischen 1990 und 2013 um 80 Prozent abgenommen, die Zahl der Braunkehlchen um 63 Prozent. Gründe sind unter anderem das Fehlen geeigneter Lebensräume und das Insektensterben.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 07:05 Uhr