Streiks : Warnstreiks an Flughäfen - viele Ausfälle vor allem in Berlin

Warnstreiks des Bodenpersonals an Flughäfen haben vor allem Passagiere in Berlin empfindlich getroffen. Am Airport Tegel fielen nach Angaben des Betreibers 112 und in Schönefeld 22 Flüge aus. Damit hatte der Ausstand Folgen für fast alle frühen Verbindungen der Gesellschaften Lufthansa, Air Berlin, Germanwings und Eurowings in der Hauptstadt. Auch in Stuttgart gab es Ausfälle und Verspätungen, während der Verkehr in Hamburg am Morgen noch relativ problemlos lief. Der Flughafen-Betreiber hatte Leiharbeiter engagiert.

