Unfälle : Verband spricht von «tragischen Umständen» bei Busunfall

Der internationale Bustouristik-Verband RDA hat den Angehörigen der Opfer des schweren Busunfalls bei Verona sein Mitgefühl ausgesprochen. Nach ersten Erkenntnissen hätten «tragische Umstände» eine Rolle gespielt, erklärte der Verband in Köln: Der Bus sei so unglücklich längs der Leitplanke zum Stehen gekommen, dass sich die rechts liegenden Türen nicht hätten öffnen lassen. Der Bus sei nach dem Aufprall wohl wegen Elektrik-Kurzschluss in Brand geraten. Bei dem Unfall waren 16 Insassen getötet worden.

