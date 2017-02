Konflikte : USA verurteilen «aggressives Verhalten» Russlands

Die USA haben das «aggressive Verhalten» Russlands im Ukraine-Konflikt verurteilt. Sie fordern vor der Aufhebung bestehender Sanktionen die Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim. Mit diesen Aussagen überraschte die neuen UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, bei ihrem ersten Auftritt im Sicherheitsrat in New York. Die USA wollten bessere Beziehungen zu Russland, aber die Lage in der Ukraine erfordere «bedauerlicherweise» eine «klare und starke Verurteilung russischer Handlungen», sagte Haley.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 00:02 Uhr