Regierung : US-Finanzminister kündigt «größte Steuerreform» in Geschichte an

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die «größte Steuerreform» in der Geschichte der USA angekündigt. Damit solle die US-Wirtschaft angekurbelt und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht werden, sagte Mnuchin in Washington. Die Unternehmenssteuern sollen massiv gesenkt werden, von 35 auf 15 Prozent. Entlastungen seien auch für die US-Bürger geplant. Der genaue Umfang war zunächst unklar. Eine umstrittene Grenzausgleichssteuer soll in den Vorschlägen zunächst nicht enthalten sein.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 17:06 Uhr