Regierung : Trump versichert Geheimdiensten: Ich stehe voll hinter euch

Der neue US-Präsident Donald Trump bemüht sich nach seinen Zerwürfnissen mit den Geheimdiensten des Landes um Aussöhnung. Bereits an seinem ersten vollen Tag im Amt besuchte er demonstrativ das CIA-Hauptquartier in Langley, dankte den Mitarbeitern für deren Einsatz und versicherte: «Ich stehe voll hinter euch.» Trump hatte unter anderem starke Zweifel an der Einschätzung der Geheimdienste geäußert, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Diese Haltung korrigierte Trump erst kürzlich.

