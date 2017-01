Regierung : Trump rühmt sein Arbeitstempo - «alle sprechen darüber»

US-Präsident Donald Trump hat sein eigenes Arbeitstempo gerühmt. Seine Regierung sei mit voller Fahrt, einer Rekordgeschwindigkeit, eingestiegen, alle würden darüber sprechen, sagte der Republikaner in seiner ersten wöchentlichen Rundfunkansprache als Präsident. Noch am Samstag wollte Trump weitere Dekrete unterzeichnen, worüber, wurde zunächst nicht bekannt. Am Freitag hatte er einen vorläufigen Einreisestopp für alle Flüchtlinge und Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verfügt.

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 20:51 Uhr