Regierung : Trump-Gegner demonstrieren in deutschen Städten

Tausende Frauen und Männer haben in deutschen Städten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Den größten Protestzug gab es in Frankfurt am Main, wo mehr als 2000 Menschen durch die Innenstadt zogen. Bei dem «Women's March» demonstrierten sie für die Rechte von Frauen und Minderheiten und für gesellschaftliche Vielfalt. In Berlin versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. In München zogen rund 600 Menschen vom US-Generalkonsulat bis in die Innenstadt.

