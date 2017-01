EU : Theresa May hält Grundsatzrede zum Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May wird heutein einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen sogenannten harten Brexit. May wird demnach eine harte Linie beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit von EU-Bürgern ankündigen. Sie soll in ihrer Rede auch die Bereitschaft signalisieren, Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt zu führen. Ein Regierungssprecher wies solche Berichte als «Spekulationen» zurück.

