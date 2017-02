Medien : «Spiegel»-Cover mit Trump als Henker sorgt in USA für Wirbel

Mit seinem neuen Titelbild zu Donald Trump hat «Der Spiegel» in den USA Reaktionen hervorgerufen. Die Illustration zeigt den US-Präsidenten als Henker der Freiheitsstatue: In der einen Hand hält er deren abgetrennten blutenden Kopf, in der anderen Hand ein Messer. Das Cover sei «atemberaubend», schrieb die «Washington Post». «Und ich dachte immer, die Deutschen sind für ihr sanftes Vorgehen bekannt», meinte Joe Scarborough, Moderator des TV-Senders NBC, auf Twitter. Das Online-Portal «Buzzfeed» schrieb zu den Reaktionen im Internet, die Menschen seien «ziemlich schockiert».

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 19:45 Uhr