Kriminalität : SEK-Einsatz nach Amokdrohung eines 23-Jährigen

Nach einer Amokdrohung hat die Polizei in Bayern einen 23-Jährigen festgenommen. Er befand sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einem psychischen Ausnahmezustand. Der junge Mann hatte damit gedroht, am 2. Mai mit einer Pistole in einem Amt ein Blutbad anrichten zu wollen. Daraufhin umstellten Polizei und Rettungskräfte das Mehrfamilienhaus in Töging am Inn, bevor Kräfte einer Spezialeinheit in die Wohnung des Mannes eindrangen. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 10:20 Uhr