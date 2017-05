Fußball : Schalke-Bezwinger Ajax vor Final-Einzug - 4:1 gegen Lyon

Amsterdam (dpa) - Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam hat sich eine hervorragende Ausgangsposition für den Final-Einzug in der Europa League verschafft. Gegen den früheren französischen Serien-Meister Olympique Lyon gewann Ajax mit 4:1. Das Rückspiel findet am 11. Mai in Lyon statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich morgen Manchester United und Celta Vigo gegenüber. Das Finale ist am 24. Mai in Stockholm.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 21:44 Uhr