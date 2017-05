Leute : Rolling Stones kündigen Europatour für den Herbst an

Die Rolling Stones gehen im Herbst auf Europatour. Dies kündigten sie auf ihrer offiziellen Internetseite an. Die «No Filter»-Tour beginnt am 9. September in Hamburg mit einem Konzert im Stadtpark. Außerdem soll die britische Band am 12. September im Olympiastadion in München und am 9. Oktober in der Düsseldorfer Esprit Arena auftreten. Insgesamt sind 13 Konzerte in neun europäischen Ländern geplant. Zuletzt waren Mick Jagger, Keith Richard, Ron Wood und Charlie Watts vor drei Jahren in Deutschland aufgetreten, im Rahmen ihrer «14 on Fire Tour».

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 09:54 Uhr