Wahlen : Richtungswahl für Europa: Frankreich wählt neuen Präsidenten

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen stimmen die Franzosen über einen Nachfolger von Präsident François Hollande ab. Die Wahllokale öffneten in Paris und andernorts in Frankreich. Der Ausgang der ersten Wahlrunde wird in Europa mit großer Spannung erwartet. Denn unter anderem die EU-Gegnerin Marine Le Pen hat gute Chancen auf die Stichwahl am 7. Mai. Auch der linke Europakritiker Jean-Luc Mélenchon hat Aussichten - ebenso allerdings der europafreundliche Polit-Jungstar Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 08:54 Uhr