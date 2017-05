Kriminalität : Prozess gegen «El Chapo» soll im April 2018 beginnen

Der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán soll im Frühjahr 2018 beginnen. Richter Brian Cogan legte den Starttermin bei einer Anhörung in einem Gericht in New York auf den 16. April fest. Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells ist in 17 Punkten angeklagt, darunter Drogenschmuggel, Geldwäsche und illegaler Waffengebrauch. Er war Anfang des Jahres von Mexiko an die USA ausgeliefert worden. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 22:02 Uhr