Wahlen : Proteste gegen Ergebnis des Referendums in der Türkei

Nach dem knappen Sieg des «Ja»-Lagers beim Referendum in der Türkei haben Gegner des Präsidialsystems gegen das Ergebnis protestiert. In Ankara versammelten sich Anhänger der größten Oppositionspartei CHP vor dem Hauptquartier der Partei und riefen «Schulter an Schulter gegen den Faschismus». Auch im Istanbuler Stadtteil Kadiköy kam es zu Protesten, wie ein Augenzeuge berichtete. Anwohner schlugen in mehreren Vierteln Istanbuls und dem westtürkischen Izmir zum Ausdruck des Protests auf Töpfe und Pfannen.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 00:03 Uhr