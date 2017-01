Basketball : Nowitzki und Dallas fügen den LA Lakers Rekordniederlage zu

Die Dallas Mavericks haben mit Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen Profiliga NBA die Los Angeles Lakers überrannt. Die Texaner demontierten den 16-fachen NBA-Champion mit 122:73 und fügten den Lakers die höchste Niederlage in der Franchise-History zu. Nowitzki erzielte in 20 Minuten 13 Punkte und holte sich fünf Rebounds. Erfolgreichster Werfer für die Mavs war Justin Anderson mit 19 Zählern.

