Kriminalität : Neue Kriminalstatistik: Mehr Gewalttaten, weniger Einbrüche

Die Gewalt in Deutschland nimmt deutlich zu, während die Zahl der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr gesunken ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin vorgestellt hat. Danach blieb die Gesamtzahl der Straftaten nahezu unverändert. Bei Mord und Totschlag wurde jedoch ein Plus von mehr als 14 Prozent registriert, bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung lag der Anstieg bei fast 13 Prozent. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank um 9,5 Prozent.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 13:51 Uhr