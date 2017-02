Unfälle : Nach Unfall aus Auto geklettert: Mann stirbt auf A81

Ein Autofahrer hat sich nach einem Unfall auf der A81 selbst aus seinem Wagen befreit - und ist von einem nachfolgenden Wagen tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige war mit seinem Wagen am Abend in die Leitplanke gekracht und dann auf der linken Spur aus seinem Fahrzeug geklettert, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Er starb noch an der Unfallstelle nahe dem fränkischen Tauberbischofsheim.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 07:50 Uhr