Verkehr : Mitten auf der Autobahn: Auto prallt gegen Drohne

Auf einer Autobahn in Oberbayern ist eine Autofahrerin mit einer Drohne zusammengestoßen. Das gut ein Kilo schwere Fluggerät krachte in die Front des Wagens. Die Fahrerin und die Beifahrerin blieben unverletzt, das Auto wurde beschädigt. Der Drohnenpilot meldete sich nach einem Presseaufruf bei der Polizei. Seiner Aussage zufolge hatte er die Drohne plötzlich nicht mehr im Blick. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf der A99 nahe Germering, wie die Polizei gestern mitteilte.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 02:18 Uhr