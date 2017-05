Gesundheit : Ministerium prüft Zulassung von HIV-Tests für Hausgebrauch

In Deutschland könnten schon bald HIV-Tests für zu Hause legal sein. In Europa seien seit kurzer Zeit erstmals Schnelltests erhältlich, die wesentlich genauer und einfacher zu handhaben seien als frühere Tests. Das sagte Susanne Wackers, Referentin beim Bundesgesundheitsministerium. Aktuell prüfe man, ob dies zu einer Änderung der bisherigen Bewertung führen könne. Bislang dürfen HIV-Schnelltests in Deutschland nur an Ärzte, medizinische Laboratorien und Einrichtungen wie Behörden verkauft werden.

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 05:02 Uhr