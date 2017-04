Wetter : Mindestens zwölf Tote bei schweren Unwettern in den USA

Bei schweren Unwettern und Überschwemmungen sind in den USA am Wochenende mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Texas wurde von mehreren Tornados getroffen, dabei starben mindestens vier Menschen. In Missouri kam es nach extremen Regenfällen zu Überflutungen. Eine Frau ertrank in ihrem Auto. In Arkansas starben bei den Unwettern vier Menschen. Auch in Mississippi gab es zwei Todesopfer bei einem Sturm. In Tennessee wurde ein zweijähriges Mädchen von einem durch starken Wind umstürzendes Fußballtor erschlagen.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 04:56 Uhr