International : Merkel und Putin bekennen sich zu Ukraine-Prozess

Unter dem Eindruck gespannter Beziehungen haben sich Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin für eine Stärkung des Friedensprozesses in der Ukraine ausgesprochen. «Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen», sagte Merkel bei einem Treffen mit Putin im Schwarzmeerkurort Sotschi. Auch der Kremlchef betonte, die Ukraine-Gespräche mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine seien alternativlos. Merkel und Putin bezeichneten Deutschland und Russland als wichtige Partner. Es war Merkels erster Besuch in Russland seit zwei Jahren.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 18:44 Uhr