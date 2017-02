International : Merkel trifft in Ankara Vertreter der Opposition

Zum Abschluss ihrer Türkei-Reise hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der türkischen Opposition getroffen. Sie kam am Abend in Ankara mit dem Vorsitzenden der Mitte-Links Partei CHP, Kemal Kilicdaroglu, und einer Delegation der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP zusammen. Merkel hatte zuvor Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim getroffen. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Pläne Erdogans zur Einführung eines Präsidialsystems sagte Merkel: «Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Das erfahren wir jeden Tag in demokratischen Staaten.»

von dpa

erstellt am 02.Feb.2017 | 21:56 Uhr