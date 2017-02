Parteien : Martin Schulz warnt vor Wahlkampf im «Trump-Stil»

Drei Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und gut ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vor einem Wahlkampf im Stil von Donald Trump gewarnt. Der US-Präsident habe alle Grenzen des Respekts eingerissen, sagte Schulz vor rund 300 Schülern in Pinneberg. «Die Kandidatinnen und Kandidaten anderer Parteien sind doch nicht meine Feinde, das sind in der Demokratie Wettbewerber», betonte Schulz. Man habe nicht das Recht, andere Kandidaten mit Fake News, Shitstorms oder anderen Mitteln herabzuwürdigen.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 14:46 Uhr