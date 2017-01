Börsen : Leichte Verluste an Wall Street

Einen Tag nach der Pressekonferenz von Donald Trump ist an der Wall Street etwas Ernüchterung eingekehrt. Die an Enttäuschungen reiche Rede des künftigen US-Präsidenten wirkte negativ nach, so dass die wichtigsten Aktienindizes leicht tiefer schlossen. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf19 891 Punkte. Der Eurokurs profitierte von der allgemeinen Dollar-Schwäche und stand zuletzt bei 1,0623 US-Dollar.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen