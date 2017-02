Wahlen : Le Pens Front National startet Präsidentschaftswahlkampf

Marine Le Pen von der Front National in Frankreich startet an diesem Wochenende ihren Präsidentschaftswahlkampf. Bei einer zweitägigen Kundgebung in Lyon will sie auch die Grundzüge ihres Programms vorstellen. Le Pen hat für den Fall eines Wahlsieges bereits angekündigt, ein Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union zu organisieren. Sie kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl in gut drei Monaten rechnen, allerdings liegt sie für die entscheidende Abstimmung deutlich hinten.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 03:54 Uhr