Fußball : HSV holt ersten Sieg im neuen Jahr: 1:0 gegen Leverkusen

Der abstiegsbedrohte Hamburger SV hat seinen ersten Bundesliga-Sieg im neuen Jahr gefeiert und Bayer Leverkusen den nächsten Rückschlag versetzt. Einen Tag nach der Sperre für Hakan Calhanoglu verlor Bayer am Abend zum Auftakt des 19. Spieltags mit 0:1 in Hamburg. Der von Leverkusen ausgeliehene Verteidiger Kyriakos Papadopoulos erzielte eine viertel Stunde vor Schluss per Kopf den einzigen Treffer der Partie. Der HSV kletterte damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsrang.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 22:25 Uhr