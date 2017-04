Erstmals seit 2009 ist die Bundesliga nicht im Halbfinale der Fußball-Champions League vertreten. Nach dem FC Bayern München musste sich auch Borussia Dortmund für diese Saison aus der Königsklasse verabschieden. Der BVB war am Abend beim AS Monaco chancenlos. Das Viertelfinal-Rückspiel endete 1:3. Bayern München war am Dienstag an Real Madrid gescheitert.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 08:29 Uhr