Notfälle : Großer Polizei-Einsatz am Gare du Nord in Paris

In Paris hat es am Gare du Nord in der Nacht einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizeipräfektur begründete den Einsatz auf Twitter mit nicht näher erläuterten «Überprüfungen». Medienberichten zufolge wurde der Bahnhof von bewaffneten Polizisten evakuiert und großräumig abgesperrt. Augenzeugen zufolge hätten Reisende ihre Züge nicht verlassen können, berichtete «Le Parisien». Nach Informationen der Zeitung hängt der Einsatz mit der Suche nach drei Männern zusammen, die als gefährlich gelten.

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 01:48 Uhr