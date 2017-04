Migration : De Maizière stellt zehn Thesen zur deutschen Leitkultur auf

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat einen Zehn-Punktekatalog für eine deutsche Leitkultur vorgelegt. «Ich will mit einigen Thesen zu einer Diskussion einladen über eine Leitkultur für Deutschland», schreibt de Maizière in einem Gastbeitrag für die «Bild am Sonntag». De Maizière führt zehn Eigenschaften auf, die seiner Auffassung nach Teil einer deutschen Leitkultur sind. Etwa soziale Gewohnheiten: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. «Wir sind nicht Burka», schreibt de Maizière.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 06:14 Uhr