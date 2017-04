Unfälle : Blitzeis: Karambolage mit zwölf Fahrzeugen in Bayern

Plötzlich einsetzender starker Schneefall sowie Blitzeis haben auf der Autobahn 92 in Bayern zu einer Unfallserie mit zwölf beteiligten Fahrzeugen geführt. Es gab sieben Verletzte. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 120 000 Euro. Die A92 in Richtung Deggendorf wurde zwischen den Anschlussstellen Landshut-Nord und Essenbach voll gesperrt, es kam über Stunden hinweg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag war eine Schneefront über den Raum Landshut gezogen, auf der Autobahn bildete sich Eisglätte.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 22:59 Uhr