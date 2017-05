International : Bekannte Israelis bedanken sich schriftlich für Gabriels Verhalten

Mehr als 20 bekannte Israelis, darunter Wissenschaftler, Künstler und Politiker haben sich inständig bei Deutschland bedankt, weil es der Zivilgesellschaft in ihrem Land beistehe. In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel hieß es: «Wir sind eine Gruppe von Israelis, die tief besorgt über die Zukunft unseres Landes sind.» Gabriel hatte sich mit Vertretern von Gruppen getroffen, die Israels Siedlungspolitik in den besetzten Palästinensergebieten kritisieren. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte daraufhin ein Treffen mit Gabriel abgesagt.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 19:16 Uhr