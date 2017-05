Unwetter : Arkansas und Missouri kämpfen weiter gegen die Fluten

Nach schweren Unwettern in den US-Bundesstaaten Arkansas und Missouri sind in den vergangenen Tagen mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Tagelanger, heftiger Regen hatte die Flüsse in beiden Staaten anschwellen lassen. Bereits am vergangenen Wochenende waren bei schweren Stürmen in Texas mindestens vier Menschen gestorben. Besonders dramatisch war die Situation im Nordosten von Arkansas. Nachdem mehrere Dämme brachen, stehen weite Teile von Randolph County unter Wasser. Meteorologen gehen davon aus, dass sich die Lage dort im Verlaufe des Wochenendes weiter zuspitzt.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 18:00 Uhr