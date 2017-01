Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt haben ihre Zurückhaltung am Dienstag aufgegeben und die Kurse wieder angetrieben. Mit 19 912,71 Punkten und einem Plus von 0,57 Prozent ging der New Yorker Leitindex Dow Jones aus dem Handel. Der Euro gab leicht nach. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0732 US-Dollar gehandelt.

